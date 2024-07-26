Госдума: Родители не должны сдавать деньги на школьные нужды

26.07.2024 | 19:42

В Госдуме РФ в преддверии учебного года напомнили: от родителей не могут ни требовать, ни просить финансовой поддержки на школьные нужды. Содержание образовательных учреждений - полностью задача муниципалитетов и государственных органов власти.

В памятке, опубликованной на страницах нижней палаты парламента в соцсетях, указывается, что к таким расходам, например, относятся ремонт, покупка мебели или охрана.

Также родители не должны покупать детям лыжи для занятий физкультурой. Согласно ст. 35 Закона «Об образовании», школы должны бесплатно предоставлять ученикам средства обучения и воспитания, в том числе спортивный инвентарь.

Все учебники, пособия и учебно-методические материалы, которые входят в федеральные государственные образовательные стандарты, школьникам выдаются бесплатно. А вот дополнительные и факультативные материалы, не предусмотренные образовательными программами, - добровольный выбор родителей и детей. Их можно приобрести за свой счет или за счет школы, если будет соответствующее решение.

На поборы можно пожаловаться в первую очередь руководству школы или ее учредителю, а далее - в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения. Также можно обратиться к депутатам любого уровня, а в крайнем случае - в суд.

«На практике такие нарушения часто устраняются уже при первой жалобе, поскольку в законе достаточно ясно прописаны эти нормы», - отметили в Госдуме.

Платными могут быть только услуги, выходящие за пределы федеральных государственных образовательных стандартов, то есть те, которые предоставляются по добровольному выбору школьников и их родителей. Это могут быть дополнительные занятия или углубленное изучение дисциплин.