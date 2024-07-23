Школьникам и детсадовцам хотят проводить выездные медосмотры

Министерство здравоохранения России планирует организовать выездные медицинские осмотры для учеников школ и воспитанников детских садов.
Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводят РИА Новости.
Осуществить задуманное можно с помощью специальных автомобилей, оснащенных всем необходимым оборудованием.
Технология уже показала свою результативность при проведении осмотров детей в новых регионах России.
«Мы хотим такую же технологию начать внедрять во всех остальных субъектах РФ, поскольку она действительно эффективна», - отметил Мурашко.