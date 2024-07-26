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Учеба

Старшеклассниц предлагают обучать приемам самозащиты

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Депутат Госдумы Анна Скрозникова направила в Министерство просвещения России предложение добавить в программу уроков физкультуры основы самозащиты для старшеклассниц.

«Прошу вас в пределах своей компетенции способствовать реализации комплекса мер по самозащите девушек и рассмотреть возможность разработки отдельного блока/модуля для включения в программы по физической культуре для 10-11 классов общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, предусматривающий обучение приемам самозащиты», - сказано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Скрозникова отмечает, что насилие в отношении женщин в семье и обществе возрастает и затрагивает всех женщин, независимо от имущественного и социального положения. А самой уязвимой категорией являются несовершеннолетние.

Депутат также считает, что стражи порядка не могут в полной мере оградить несовершеннолетних от насилия разного рода.

«Большинство жертв жестоких нападений и издевательств просто молчат, поскольку не верят в способность правоохранительных органов обеспечить их защиту», - высказала она свою точку зрения.

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Источник — фото pixabay.com
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