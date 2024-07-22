Пензенцы смогут бесплатно подготовить детей к школе

22.07.2024 | 19:02

В преддверии нового учебного года родители смогут бесплатно подготовить детей к школе. Благотворительная вещевая ярмарка пройдет в Центре гуманитарной помощи Пензенской епархии.

Она состоится в субботу, 10 августа на территории Успенского собора (Захарова, 6). На ней горожанам предложат школьную форму, детскую летнюю и осеннюю одежду и обувь. Также на ярмарке найдутся вещи на взрослых людей.

Всех желающих ждут с 11:00 до 13:00.

«Кроме того, центр открыт еженедельно по четвергам с 16:00 до 19:00 и по субботам с 11:00 до 13:00. Получить вещи может любой нуждающийся в помощи человек. Контактный телефон 8-929-767-21-95», - отметили в Пензенской епархии.

18 августа школьную ярмарку проведут снова, но уже перед храмом во имя преподобного Серафима Саровского на Клары Цеткин, 61. Она начнется в 9:00 и закончится в 12:00.