В областном минобре раскрыли, каких учителей не хватает в школах

21.07.2024 | 14:36

Жителей Пензенской области беспокоит дефицит педагогических кадров в школах. Они оставляют в соцсетях соответствующие обращения к властям.

«Огромная просьба обратить внимание на отсутствие учителей в школе № 19 (Пензы. - Прим. Ред.), идем в первый класс без учителя!» - написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Светлана З.

По мнению некоторых пензенцев, строительство новых школ усугубляет проблему нехватки кадров.

«Новые школы - это здорово и нужно! Как дела с учителями? Во многих учреждениях нет педагогов. А здесь 3 000 мест!» - поделился точкой зрения пензенец Роман С.

На обращение жителей области ответил представитель регионального министерства образования. Он раскрыл процент обеспеченности педкадрами - 98,9%. Наибольшую потребность в педагогах испытывают общеобразовательные учреждения.

«В Пензенской области больше всего не хватает учителей иностранного языка, русского языка и литературы, математики, физики, учителей начальных классов», - перечислили в минобре.

В министерстве добавили, что за три последних года в школы трудоустроились 800 молодых педагогов. Однако 1,5% новичков в первые 3 года покидают место работы по семейным обстоятельствам. В 2023-м ряды учителей в общеобразовательных организациях пополнили более 200 человек.