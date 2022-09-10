Пензячка обвинила педагога, стершего с ученицы макияж, в издевательстве

На почту редакции портала PenzaInform.ru пришло письмо от жительницы Пензы - матери ученицы школы № 7.
«Произошел вопиющий случай издевательства над моим 13-летним ребенком ее классным руководителем. На глазах у всего класса она насильно, против воли моего ребенка, стирала косметику с лица моей дочери. В это время весь класс смеялся над ней. Прошу заметить, что учитель ни разу не обсуждал со мной вопрос о макияже», - написала пензячка.
Пензячка прислала короткую видеозапись, на которой видно, как взрослая женщина стирает макияж с лица девочки, а за ее действиями наблюдают ученики.
«После этого ребенок убежал в туалет и позвонил мне оттуда. У дочери была истерика. Я тут же пошла в школу к директору, мне пообещали, что с учителем поговорят. Учитель так мне и не позвонил и не попытался ничего объяснить ни вчера, ни сегодня», - описала ситуацию мать школьницы.
Она намерена дать оценку действиям учителя и поднять вопрос о соответствии педагога занимаемой должности.
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А эта "девочка" берега попутала? Школа не ночной клуб.
Девушки из интеллигентных семей никогда не позволят себе боевой раскрас индейца.
Наверняка мамаша из "шемашейки".