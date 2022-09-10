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Глас народа

Пензячка обвинила педагога, стершего с ученицы макияж, в издевательстве

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На почту редакции портала PenzaInform.ru пришло письмо от жительницы Пензы - матери ученицы школы № 7.

«Произошел вопиющий случай издевательства над моим 13-летним ребенком ее классным руководителем. На глазах у всего класса она насильно, против воли моего ребенка, стирала косметику с лица моей дочери. В это время весь класс смеялся над ней. Прошу заметить, что учитель ни разу не обсуждал со мной вопрос о макияже», - написала пензячка.

Пензячка прислала короткую видеозапись, на которой видно, как взрослая женщина стирает макияж с лица девочки, а за ее действиями наблюдают ученики.

«После этого ребенок убежал в туалет и позвонил мне оттуда. У дочери была истерика. Я тут же пошла в школу к директору, мне пообещали, что с учителем поговорят. Учитель так мне и не позвонил и не попытался ничего объяснить ни вчера, ни сегодня», - описала ситуацию мать школьницы.

Она намерена дать оценку действиям учителя и поднять вопрос о соответствии педагога занимаемой должности.

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Гость||

А эта "девочка" берега попутала? Школа не ночной клуб.

Девушки из интеллигентных семей никогда не позволят себе боевой раскрас индейца.

Наверняка мамаша из "шемашейки".

Гость||

У каждой школы есть требование к внешнему виду. Ознакомьтесь и Вы и ребёнок.

Гость||

Гость писал(a):

Девушки из интеллигентных семей никогда не позволят себе боевой раскрас индейца.

Наверняка мамаша из "шемашейки".

У нас интеллигенции в лучшем случае 3% от всего населения и их дети в таких школах не учатся. Что сказать хотела-то?

У каждого обижаемого найдётся защитник, стоит помнить об этом всем.

Гость||

Вспомнилась учительница первая моя.Мразь мразью.

Гость||

А скорее ты являешься мразь-мразью, до сих пор! Таким и подохнешь

Гость||

Девочки с красной помадой на линейке это нечто! Я считаю их с порога надо домой умываться отправлять.

Это неуважение полное в таком виде прийти в школу.

Гость||

Эта мать готовит свою дочь к будущему стать барышней по вызову с низкой социальной ответственностью.

Гость||

Мамаша с придурью там явно.

Гость||

За что так,с нимфеткой-то? Пусть покажет себя,на других посмотрит.

Гость||

Такая "девочка" в 15 лет уже будет по рукам ходить, деньги на макияж зарабатывать.

Гость||

Училка зря, конечно, руку приложила. Надо было вызвать маман и отправить их домой умываться

Гость||

Столяровп тут должна с мамашей разобраться, правильно-ли эта мамаша воспитывает своего ребёнка, а то может надо лишить её родительских прав.

Гость||

Гость писал(a):

У каждой школы есть требование к внешнему виду. Ознакомьтесь и Вы и ребёнок.
У каждой проблемы есть цивилизованное решение. Но отребье в учителях не может решать проблемы цивилизованно.


Имя: Гость
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