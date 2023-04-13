В Сеть выложили видео с моментом подрыва банкомата на Шуисте

13.04.2023 | 14:06

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео момента взрыва банкомата в пензенском ТЦ «Шуист».

На нем запечатлено - воров двое, они в темной одежде и капюшонах, лиц не видно. Мужчины сначала находятся около банкомата, а затем в спешке удаляются, причем второй - когда уже появилась искра. Затем происходит взрыв.

Расследованием подрыва банкомата на улице Клары Цеткин и кражей из него денег занимается полиция.

По данным источника сетевого издания «ПензаИнформ», следов взрывчатых веществ на месте ЧП не нашли. По предварительной версии, подрыв банкомата был осуществлен с помощью сжатого газа.

Инцидент в Пензе случился около 4:00 в четверг, 13 апреля. Накануне около 16:00 уличный банкомат, вмонтированный в стену торгового центра «Шуист» и работающий только на выдачу, пополнили суммой 1 млн 600 тыс. рублей. Какую-то часть денег, очевидно, успели снять пользователи. Полиция разыскивает подозреваемых.

На кадрах с места происшествия видны серьезные разрушения: разбросанные куски пазогребневых плит и металлических конструкций, треснувшие стены.