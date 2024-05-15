Пензенцы помогают искать девочку, пропавшую в соседнем регионе

15.05.2024 | 08:43

Волонтеры пензенского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» помогают искать пропавшую в Ульяновской области девочку.

12-летняя Яна Шувалова 12 мая вышла из дома в селе Славкино Николаевского района и не вернулась. Ее поиски идут третьи сутки.

По состоянию на 22:00 вторника, 14 мая, в них приняли участие 316 человек, в том числе добровольцы-поисковики из Ульяновской, Самарской, Пензенской и Московской областей, республик Мордовии и Чувашии, сотрудники полиции и МЧС и неравнодушные местные жители.

«Пешие группы и автомобильные экипажи выполняют задачи в природной и городской среде. 14 мая к поиску присоединился пилот вертолета из ВПСО «Ангел». Силами добровольцев и сотрудников служб выполнено более 100 задач, общая протяженность треков, записанных пешими группами и автомобильными экипажами, составляет 1 949 км», - сообщается на странице ульяновских поисковиков в соцсети «ВКонтакте».

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят обратиться по номеру 8(800) 700-54-52 или 112.