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Происшествия

Пензенцы помогают искать девочку, пропавшую в соседнем регионе

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Волонтеры пензенского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» помогают искать пропавшую в Ульяновской области девочку.

12-летняя Яна Шувалова 12 мая вышла из дома в селе Славкино Николаевского района и не вернулась. Ее поиски идут третьи сутки.

Пензенцы помогают в поисках пропавшей в соседнем регионе девочки

По состоянию на 22:00 вторника, 14 мая, в них приняли участие 316 человек, в том числе добровольцы-поисковики из Ульяновской, Самарской, Пензенской и Московской областей, республик Мордовии и Чувашии, сотрудники полиции и МЧС и неравнодушные местные жители.

Пензенцы помогают в поисках пропавшей в соседнем регионе девочки

«Пешие группы и автомобильные экипажи выполняют задачи в природной и городской среде. 14 мая к поиску присоединился пилот вертолета из ВПСО «Ангел». Силами добровольцев и сотрудников служб выполнено более 100 задач, общая протяженность треков, записанных пешими группами и автомобильными экипажами, составляет 1 949 км», - сообщается на странице ульяновских поисковиков в соцсети «ВКонтакте».

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят обратиться по номеру 8(800) 700-54-52 или 112.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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