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Криминал

Пензячка может на 5 лет лишиться свободы из-за найденного кошелька

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Судимая 36-летняя пензячка подобрала чужой кошелек и теперь может лишиться свободы на 5 лет. Ее действия записала камера домофона.

В полицию обратилась 47-летняя горожанка и рассказала, что на лавочке во дворе своего дома забыла кошелек с деньгами. В нем было около 20 000 рублей. Когда владелица вернулась, то ничего не нашла.

Пензячка может на 5 лет лишиться свободы из-за найденного кошелька

«Эксперты-криминалисты осмотрели место преступления, опросили возможных очевидцев и установили личность подозреваемой», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Зуев.

Выяснилось, что ранее женщина уже была судима. Она призналась, что забрала кошелек, думая, что никто не смотрит, а деньги уже успела потратить.

Пензячка может на 5 лет лишиться свободы из-за найденного кошелька

Возбуждено уголовное дело. Сейчас горожанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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