Пензячка может на 5 лет лишиться свободы из-за найденного кошелька

Судимая 36-летняя пензячка подобрала чужой кошелек и теперь может лишиться свободы на 5 лет. Ее действия записала камера домофона.
В полицию обратилась 47-летняя горожанка и рассказала, что на лавочке во дворе своего дома забыла кошелек с деньгами. В нем было около 20 000 рублей. Когда владелица вернулась, то ничего не нашла.
«Эксперты-криминалисты осмотрели место преступления, опросили возможных очевидцев и установили личность подозреваемой», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Зуев.
Выяснилось, что ранее женщина уже была судима. Она призналась, что забрала кошелек, думая, что никто не смотрит, а деньги уже успела потратить.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас горожанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀