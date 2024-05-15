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Происшествия

В Земетчинском районе неправильное устройство печи привело к трагедии

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Во вторник, 14 мая, в Пензенской области случился еще один пожар, унесший человеческую жизнь.

В селе Чернояр Земетчинского района огонь уничтожил дом площадью 28 квадратных метров. Когда пламя было потушено, внутри обнаружили тело женщины 1936 года рождения.

«В доме было неправильное устройство печи, что и стало причиной пожара», - пояснили в региональном ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в поселке Затон Городищенского района при пожаре погиб мужчина 1959 года рождения. Огонь охватил часть одноэтажного жилого дома площадью 50 кв. м. Причина возгорания - неосторожность при курении.

По обоим фактам сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедий.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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