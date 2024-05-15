В Земетчинском районе неправильное устройство печи привело к трагедии

Во вторник, 14 мая, в Пензенской области случился еще один пожар, унесший человеческую жизнь.
В селе Чернояр Земетчинского района огонь уничтожил дом площадью 28 квадратных метров. Когда пламя было потушено, внутри обнаружили тело женщины 1936 года рождения.
«В доме было неправильное устройство печи, что и стало причиной пожара», - пояснили в региональном ГУ МЧС России.
Ранее сообщалось, что в поселке Затон Городищенского района при пожаре погиб мужчина 1959 года рождения. Огонь охватил часть одноэтажного жилого дома площадью 50 кв. м. Причина возгорания - неосторожность при курении.
По обоим фактам сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедий.
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