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Криминал

Кузнечанин во время прогулок по городу совершил 5 преступлениий

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Безработный 30-летний житель Кузнецка, регулярно уходивший из дома проветриться после ссор с матерью, во время прогулок совершил несколько краж, ограбление и попытался поджечь чужой автомобиль.

Ночью 11 ноября прошлого года он проник в торговый ларек около ТЦ «Гулливер» и похитил зарплату продавца - 10 000 рублей. Деньги он потратил на еду и алкоголь.

15 ноября кузнечанин, гуляя, встретил знакомую и пошел к ней домой, чтобы выпить. Когда между ними случилась ссора и женщина попросила его удалиться, гость сорвал с ее шеи серебряную цепочку стоимостью 3 000 рублей и только после этого скрылся. Украшение он потерял.

Ночью того же дня мужчина влез в коттедж, хозяин которого временно отсутствовал, съел банку тушенки и банку паштета и украл одежду и наушники. Общая сумма ущерба составила 2 570 рублей.

Ночью 17 ноября в ходе очередной прогулки кузнечанин заметил на ул. Правды автомобиль Lada Xray и решил его сжечь. Он воткнул в горловину бензобака свой медицинский полис, поджег бумагу и скрылся. Правда, огонь потух, и машина уцелела. Владельцу был причинен ущерб на сумму 11 000 рублей.

Ночью 24 ноября кузнечанин зашел в гости к знакомому и, пока тот спал, украл 12 000 рублей и телефон стоимостью 800 рублей. Последний мужчина позже выбросил, поняв, что не сможет продать его за приличные деньги.

«Злоумышленник был установлен сотрудниками полиции, часть похищенного имущества у него изъята. Обвиняемый вину признал, ущерб не возместил», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд.

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