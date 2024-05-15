В Городищенском районе при пожаре погиб пенсионер

15.05.2024 | 09:24

Ночью 14 мая в поселке Затон Городищенского района случился смертельный пожар. Огонь охватил часть одноэтажного жилого дома площадью 50 кв. м на улице Колхозной.

«Погиб мужчина 1959 года рождения. Причина возгорания - неосторожность при курении. Проводится проверка», - сообщили в ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В ночь с 13 на 14 мая по аналогичной причине произошло ЧП на улице Лермонтова в Пачелме. Внутри дома находился хозяин, уснувший с непотушенной сигаретой.

«Громкий звук пожарного извещателя разбудил спящего, он благополучно покинул дом», - рассказали в МЧС.

Жителям Пензенской области настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности в быту, не курить в помещениях и установить извещатель.