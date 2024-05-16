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Происшествия

В 5-м Виноградном проезде в Пензе случился пожар

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Вечером в четверг, 16 мая, в 5-м Виноградном проезде в Пензе случился пожар в доме № 22.

Сигнал о ЧП поступил в областное ГУ МЧС России в 18:09. На место выехали 15 спасателей на 3 спецмашинах.

Пожар произошел на 8-м этаже. Выгорело 40 квадратных метров - общая кухня, коридор и балкон.

В 5-м Виноградном проезде в Пензе случился пожар

«1 человек пострадал и 10 эвакуировано», - уточнили в ГУ МЧС.

27 марта в 5-м Виноградном проезде случился пожар в расселенном доме № 4. Там горел мусор на площади 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — видео «ЧП Пенза»
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