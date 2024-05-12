В Пензе грузчики хотели облегчить себе работу и решились на кражу

12.05.2024 | 10:06

В Пензе двух мужчин 35 и 57 лет обвиняют в краже магазинных тележек. Ущерб, причиненный преступлением, превысил 60 000 рублей.

В полицию обратился сотрудник одного из супермаркетов в областном центре. Он рассказал, что злоумышленники похитили с парковки у магазина 12 тележек для перевозки продуктов.

Полицейские начали розыск и установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Пензы.

Мужчины признались, что являются грузчиками и решили облегчить себе труд. Товарищи прибыли на парковку, сложили продуктовые тележки в автомобиль и привезли на место своей работы, чтобы использовать похищенное для перевозки тяжестей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.