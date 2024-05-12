Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 мая 2024|17:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе грузчики хотели облегчить себе работу и решились на кражу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе двух мужчин 35 и 57 лет обвиняют в краже магазинных тележек. Ущерб, причиненный преступлением, превысил 60 000 рублей.

В полицию обратился сотрудник одного из супермаркетов в областном центре. Он рассказал, что злоумышленники похитили с парковки у магазина 12 тележек для перевозки продуктов.

Полицейские начали розыск и установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Пензы.

Мужчины признались, что являются грузчиками и решили облегчить себе труд. Товарищи прибыли на парковку, сложили продуктовые тележки в автомобиль и привезли на место своей работы, чтобы использовать похищенное для перевозки тяжестей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте