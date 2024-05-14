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Происшествия

В Пензе 57-летний мужчина упал с высоты 13-го этажа

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На стройке в Пензе 57-летний работник получил тяжелые травмы при падении с высоты 13-го этажа.

ЧП случилось в апреле в Октябрьском районе, где возводится многоквартирный жилой дом.

Каменщик упал при подъеме башенным краном поддона с кирпичами. Полученные им повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, в рамках которого выяснят, были ли нарушены требования охраны труда.

«Выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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