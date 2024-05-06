Пензенец решил уехать в зону СВО и пережил нападение друга детства

06.05.2024 | 15:30

В Пензе осудили 37-летнего местного жителя за разбойное нападение на друга детства. Мужчина намеренно привел его в глухой лес, чтобы ограбить.

Все случилось в июле 2023 года. Друг детства пензенца решил заключить очередной контракт и отправиться в зону СВО. Будущий боец продал квартиру, закрыл ипотеку, но у него еще оставалась некоторая сумма. Горожанин посоветовал товарищу часть денег потратить на покупку долларов.

24 июля приятель, поселившийся у пензенца, должен был уехать в Москву с автовокзала. Мужчина, решивший завладеть деньгами друга и выстроивший план для этого, попросил до момента отбытия помочь с переноской кое-каких тяжелых предметов. Для этого товарищи отправились в лесополосу недалеко от Заречного.

По тропе мужчина шел позади своей будущей жертвы. Когда дорога завела в густые заросли, пензенец ударил друга по голове камнем. Пострадавший обернулся, и злоумышленник распылил ему в лицо средство защиты от агрессивных животных.

От неожиданности и боли приятель сел на корточки, а агрессор снова ударил его по голове камнем, пострадавший едва успел прикрыться руками. Злоумышленник потянулся за дубиной, но товарищ не стал дожидаться окончания расправы и сумел убежать, оставив в руках пензенца пакет со своими вещами.

Добычей грабителя стали кроссовки, портативный внешний аккумулятор, электронная книга в чехле, под которым были спрятаны 50 000 рублей, а также 1 000 долларов США (90 384 рубля по курсу на день нападения). Общая сумма причиненного ущерба составила 140 384 рубля.

Пострадавший приятель сумел добраться до переезда. Там он обратился за помощью к работнице дистанции пути. Она вызвала скорую. Мужчина был в таком шоке от вероломного нападения друга детства, которого знал более 30 лет, что не сразу поверил в произошедшее, не стал писать заявление.

«При назначении наказания суд учел, что гражданин впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил тяжкое преступление. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал частичное признание вины, состояние здоровья подсудимого», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Пензенцу назначили 2 года лишения свободы в колонии общего режима.