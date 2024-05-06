Житель Тамалинского района обокрал задержанного полицией соседа

06.05.2024 | 11:52

Неоднократно судимый 35-летний житель деревни Агринки Тамалинского района обокрал 64-летнего соседа, задержанного за покушение на убийство. За это ему грозит срок.

Все случилось ночью 25 февраля. Пьяный мужчина пришел к знакомому, но того не оказалось дома (его задержали накануне). Тогда он решил воспользоваться моментом - обокрасть отсутствующего хозяина: выбил ногой крепление навесного замка и открыл входную дверь.

«Проникнув внутрь жилища, он похитил аккумуляторную батарею и денежные средства в размере 150 рублей, причинив имущественный ущерб на сумму 6 350 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Деньги местный житель отдал бывшей супруге, аккумулятор оставил себе.

Наутро сломанную дверь обнаружила сестра хозяина, пришедшая покормить скотину.

Вора нашли, он во всем признался. Полицейские изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело. Решать судьбу мужчины будет Тамалинский районный суд.