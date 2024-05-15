В Пензе спасли кота, который несколько дней провел в ловушке

15.05.2024 | 10:03

В Пензе спасатели помогли коту, застрявшему в вентиляционной шахте. ЧП случилось на улице Центральной, 12.

Кот провел в шахте несколько дней, выбраться самостоятельно ему не удавалось. Во вторник, 14 мая, жильцы позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы, оттуда сообщение передали в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели определили местонахождение кота, демонтировали панельное покрытие стены ванной комнаты одной из квартир и извлекли животное из шахты», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

23 марта сотрудники центра помогли псу, который попал в ловушку в дачном доме СНТ «Дружба» - оказался зажат между половицами. Хозяйка не смогла вызволить его самостоятельно и обратилась к специалистам. Те приехали со слесарным инструментом, разобрали покрытие пола и освободили животное.

8 марта помощь понадобилась другой собаке. Пензячка гуляла с питомцем на улице Куйбышева, и в районе дома № 11в он провалился в колодец. «Спасатели извлекли животное из колодца и огородили опасное место», - пояснили тогда в ППСЦ.