В Пензе спасли кота, который несколько дней провел в ловушке

В Пензе спасатели помогли коту, застрявшему в вентиляционной шахте. ЧП случилось на улице Центральной, 12.
Кот провел в шахте несколько дней, выбраться самостоятельно ему не удавалось. Во вторник, 14 мая, жильцы позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы, оттуда сообщение передали в пожарно-спасательный центр.
«Спасатели определили местонахождение кота, демонтировали панельное покрытие стены ванной комнаты одной из квартир и извлекли животное из шахты», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».
23 марта сотрудники центра помогли псу, который попал в ловушку в дачном доме СНТ «Дружба» - оказался зажат между половицами. Хозяйка не смогла вызволить его самостоятельно и обратилась к специалистам. Те приехали со слесарным инструментом, разобрали покрытие пола и освободили животное.
8 марта помощь понадобилась другой собаке. Пензячка гуляла с питомцем на улице Куйбышева, и в районе дома № 11в он провалился в колодец. «Спасатели извлекли животное из колодца и огородили опасное место», - пояснили тогда в ППСЦ.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀