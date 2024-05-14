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Криминал

Колышлеец 2 года тайком переводил деньги с карты собутыльника

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58-летний житель Колышлея два года не замечал, что 39-летний собутыльник ворует у него деньги с карты. С 2022-го тот успел перевести более 100 000 рублей.

Колышлеец 2 года тайком переводил деньги с карты собутыльника

Старший мужчина регулярно навещал младшего и давал ему денег для походов в магазин. Вместе они выпивали. Но в один из таких визитов хозяин решил, что щедрости гостя недостаточно, подсмотрел пароль в банковском мобильном приложении и начал воровать.

Каждый раз он ждал, пока приятель уснет, и небольшими суммами от 1 000 до 10 000 рублей отправлял его деньги себе и родственникам.

Спустя два года о происходящем узнала жена владельца карты, заглянувшая в историю операций.

Колышлеец 2 года тайком переводил деньги с карты собутыльника

«В ходе расследования было установлено, что все счета, на которые осуществлялись переводы, принадлежали нескольким жителям Колышлея. В ходе опроса выяснилось, что к преступлению причастен лишь один из них», - сообщил следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Андрей Рузанов.

На мужчину завели уголовное дело, он во всем признался. Несмотря на то что деньги сельчанин вернул, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Колышлеец 2 года тайком переводил деньги с карты собутыльника

«Сумма не очень значимая, но просто как-то неудобно, что знакомые люди так сделать могли, ни на кого не подумаешь вроде. Я просто в технологиях не спец, надо было проверять почаще, заглядывать в историю», - рассказал потерпевший.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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