Житель Пачелмы вовремя вышел из вспыхнувшего дома

14.05.2024 | 17:35

В ночь с 13 на 14 мая на улице Лермонтова в Пачелме сгорел жилой дом. Сигнал о пожаре поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 23:20.

Внутри находился хозяин. Скорее всего, мужчина уснул с непотушенной сигаретой.

«Громкий звук пожарного извещателя разбудил спящего, он благополучно покинул дом», - рассказали в МЧС.

Огонь прошел площадь 60 кв. м. Прибывшие на место специалисты потушили пламя, но от строения остался только обуглившийся остов.

«Курение - одна из наиболее вероятных причин пожара, в котором едва не погиб мужчина», - пояснили в пресс-службе управления.