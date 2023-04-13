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Происшествия

Появилась версия, как подорвали банкомат на Шуисте

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Расследованием подрыва банкомата на улице Клары Цеткин в Пензе и кражей из него денег будет заниматься полиция.

По данным источника сетевого издания «ПензаИнформ», следов взрывчатых веществ на месте ЧП не нашли. По предварительной версии, подрыв банкомата был осуществлен с помощью сжатого газа.

Это довольно распространенный способ, которым воры вскрывают устройства. Аналогичные взрывы за последние годы происходили в Москве, Иркутске, Екатеринбурге, Ленинградской области и др.

Инцидент в Пензе случился около 4:00 в четверг, 13 апреля. Накануне около 16:00 уличный банкомат, вмонтированный в стену торгового центра «Шуист» и работающий только на выдачу, пополнили суммой 1 млн 600 тыс. рублей. Какую-то часть денег, очевидно, успели снять пользователи. Полиция разыскивает подозреваемых.

На кадрах с места происшествия видны серьезные разрушения: разбросанные куски пазогребневых плит и металлических конструкций, треснувшие стены.

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Источник — видео Виталия Лобкова, vk.com/prosto_penza_58
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