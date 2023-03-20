В Пензе от паводка пострадал сторож пляжа на улице Павлушкина

В Пензе паводок продолжает причинять неудобство жителям. Так, эвакуация потребовалась мужчине, находившемуся на пляже на улице Павлушкина.
18 марта в 11:05 он позвонил в службу 112 и сообщил, что работает сторожем, его вагончик затопило, сам выбраться не может.
Кроме того, мужчина пожаловался, что переохладился, сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.
На помощь сторожу пришли спасатели в гидрокостюмах. Они добрались до вагончика, забрали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.
13 марта сотрудники пожарно-спасательного центра вынесли на руках пенсионера из затопленного дома на улице Львовской в Веселовке. Из-за поднявшейся воды пожилой человек не смог эвакуироваться самостоятельно.
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