На улице Долгова в Пензе грузовик попал в ловушку

11.05.2024 | 11:14

Утром в субботу, 11 мая, в Пензе грузовик провалился в покрытие дорожного полотна. Запись с видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля опубликована в Сети.

«Ул. Долгова, сюрприз от коммунальщиков», - написал автор.

На кадрах видно, что в ловушку угодило заднее левое колесо грузовика. Рядом стоит экскаватор, а участок засыпан щебнем - по-видимому, там идет ремонт.

Место ДТП обозначено ограждениями и конусами, движение регулирует сотрудник ГИБДД.

Накануне, 10-го числа, на улице Рахманинова в капкан попал Chery Tiggo. Правое колесо ушло под землю, автомобиль уперся в асфальт бампером.

7 мая на улице Гагарина в Пензе на участке со снятым асфальтом провалился троллейбус. Просевшая до самого корпуса машина не смогла ехать дальше. Ее пришлось вытаскивать с помощью тяжелой техники.