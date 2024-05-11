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Происшествия

На улице Долгова в Пензе грузовик попал в ловушку

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Утром в субботу, 11 мая, в Пензе грузовик провалился в покрытие дорожного полотна. Запись с видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля опубликована в Сети.

«Ул. Долгова, сюрприз от коммунальщиков», - написал автор.

На кадрах видно, что в ловушку угодило заднее левое колесо грузовика. Рядом стоит экскаватор, а участок засыпан щебнем - по-видимому, там идет ремонт.

Место ДТП обозначено ограждениями и конусами, движение регулирует сотрудник ГИБДД.

Накануне, 10-го числа, на улице Рахманинова в капкан попал Chery Tiggo. Правое колесо ушло под землю, автомобиль уперся в асфальт бампером.

7 мая на улице Гагарина в Пензе на участке со снятым асфальтом провалился троллейбус. Просевшая до самого корпуса машина не смогла ехать дальше. Ее пришлось вытаскивать с помощью тяжелой техники.

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Источник — видео «Сова Пенза авто»
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