Спасатели вынесли пожилого пензенца из затопленного дома

13.03.2023 | 12:49

В воскресенье, 12 марта, пожилому жителю Пензы потребовалась эвакуация. Дом пенсионера на улице Львовской в Веселовке начала заливать вода.

Сообщение о подтоплении частного домовладения спасатели получили в 14:48. Указывалось, что пожилой горожанин не может выбраться самостоятельно.

Мужчину вынесли на руках из опасной зоны и передали родственникам, поясняется на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.

Таяние снега спровоцировало ЧП не только в областном центре, но и в многих районах Пензенской области. Затопило дома и дороги в Бессоновском, Кузнецком, Мокшанском, Малосердобинском, Земетчинком, Шемышейском и других районах.

Телефоны, по которым следует звонить в случае подтопления, можно посмотреть тут.