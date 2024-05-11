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Происшествия

В Пензе прохожий бросил кирпич в лобовое стекло машины

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Вечером в пятницу, 10 мая, в Пензе прохожий изуродовал автомобиль ВАЗ, припаркованный у дома № 2 на улице Бородина.

На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, как человек с кирпичом в правой руке стремительно направляется к машине. Приблизившись, он размахивается и швыряет кирпич в лобовое стекло, после чего там появляется трещина. Затем злоумышленник быстро уходит прочь.

Один из комментаторов предположил, что это могла быть месть автовладельцу. Также участники обсуждения высказали идею, что пешеходу не понравилось, как стоит машина. Кроме того, они обратили внимание на сбой в видеозаписи: на мгновение и пешеход, и трещина исчезают из кадра, а затем появляются вновь.

Это не первый случай автовандализма. Несколько дней назад в Заречном подросток забрался на капот «Жигулей» и под одобрительные крики товарищей ногой разбил лобовое стекло.

В декабре 2023 года на улице Ключевского прохожий увидел на парковке две «Лады-Гранты» и решил, что они частично занимают тротуар. Горожанин начал пинать их ногами, а затем кулаками разбил стекла. Он намеревался повредить и другие автомобили, стоявшие рядом, но помешали росгвардейцы.

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Источник — видео «Пенза новости»
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