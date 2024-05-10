Пропавшего пенсионера из Золотаревки нашли мертвым

В Пензенской области завершились поиски 66-летнего жителя Золотаревки. Об этом вечером в четверг, 9 мая, сообщили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».
Пенсионер вышел из дома 12 апреля, с тех пор о его местонахождении было ничего неизвестно.
«7 раз мы выезжали и искали его в лесу - 34 человека плюс команда людей, которые работали удаленно: звонили в больницы, распространяли ориентировки, вели информационный поиск. Через некоторое время получили важное свидетельство: прохожие видели его в лесу, но он отказался от помощи… Это дало нам ориентировочное направление поиска, мы стали постепенно «закрывать» лес, метр за метром…» - рассказали добровольцы.
Поиски длились почти месяц, 9 мая мужчину нашли погибшим.
«Сегодня наша страна празднует День Победы, а мы смогли закрыть этот поиск, для нас это тоже победа. Своя, отрядная. Победа над неизвестностью. Мы не научились воскрешать людей, но помочь родным, дать им шанс похоронить по-человечески - мы знаем, как это важно, и, если есть возможность, есть готовые люди, мы будем искать, пока не найдем», - подчеркнули добровольцы.
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