Обрушением потолка в Монтажном заинтересовалась прокуратура

В четверг, 2 мая, прокуратура Железнодорожного района Пензы провела выездной прием жителей дома № 5 на улице Пригородной, где в одной из квартир обрушился потолок.
ЧП в поселке Монтажном случилось 29 апреля. На место выезжали спасатели, они осмотрели завалы, пострадавших не обнаружили.
После публикации информации об обрушении в СМИ прокуратура начала проверку.
«Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по включению дома в программу по переселению из аварийного жилья и мерам, принятым обслуживающей организацией», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Во время выездного приема определили механизм защиты и восстановления прав жильцов дома.
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