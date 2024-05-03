Обрушением потолка в Монтажном заинтересовалась прокуратура

03.05.2024 | 11:14

В четверг, 2 мая, прокуратура Железнодорожного района Пензы провела выездной прием жителей дома № 5 на улице Пригородной, где в одной из квартир обрушился потолок.

ЧП в поселке Монтажном случилось 29 апреля. На место выезжали спасатели, они осмотрели завалы, пострадавших не обнаружили.

После публикации информации об обрушении в СМИ прокуратура начала проверку.

«Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по включению дома в программу по переселению из аварийного жилья и мерам, принятым обслуживающей организацией», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Во время выездного приема определили механизм защиты и восстановления прав жильцов дома.