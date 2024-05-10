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Происшествия

На обледеневшем мосту в Терновке случилась авария

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Ночные заморозки стали возможной причиной дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе поздним вечером в четверг, 9 мая.

По словам водителей, Терновский мост обледенел. Управлять машиной на летней резине было крайне сложно.

Один из автомобилей в самом начале моста (при движении со стороны аэропорта) развернуло поперек проезжей части, он застыл посреди дороги вплотную к отбойнику.

«Походу, занесло...» - предположил очевидец последствий аварии, проезжавший мимо в 22:34.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Ночные заморозки фиксировались в большинстве районов Пензенской области на протяжении 8-10 мая. Из-за этого в регионе объявляли оранжевый уровень погодной опасности. Грядущей ночью минусовые температуры не ожидаются.

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Источник — видео канала «ЧП Пенза»
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