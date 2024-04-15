Тело пропавшей в декабре пензячки нашли в овраге

15.04.2024 | 11:48

В воскресенье, 14 апреля, в Пензе обнаружили тело 66-летней пенсионерки, которую искали с декабря прошлого года. Все это время горожанка числилась пропавшей без вести.

Днем 11 декабря женщина вышла из поликлиники, расположенной в центре города, и пропала. Правоохранителям удалось достоверно отследить по камерам ее путь до дворца спорта «Рубин», далее след терялся.

Спустя 4 месяца труп пензячки нашли в овраге в районе улицы Саратовской (между Самоварником и ДС «Рубин»).

«Сообщение об этом поступило в отдел полиции № 1 около 17:50», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ. Оттуда сигнал был передан в ГБУ «ППСЦ».

«Спасатели извлекли тело погибшей из водоема и с помощью альпинистского снаряжения транспортировали его со дна оврага до дороги, где передали представителям полиции», - рассказали в центре.

Видимых признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружили, точную причину гибели женщины установит экспертиза.