Затопило дома, смыло дороги: жители области делятся кадрами половодья

13.03.2023 | 08:18

Жители различных районов Пензенской области публикуют в соцсетях фото и видео с водой, затапливающей подвалы домов, и стремительными ручьями, которые смывают дороги.

В воскресенье, 12 марта, пользовательница Natali Denisova разместила в группе «Подслушано в Лунино» во «ВКонтакте» кадры с улицы Набережной в поселке.

«Чистили ливневки (обслуживание которых относится к компетенции администрации р. п. Лунино). Но в этом году они не справились с водой. Забилась и замерзла ливневая труба, проходящая через поселковую дорогу, и вода с интенсивной скоростью начала затоплять территорию домовладений», - описала ситуацию женщина.

Группа «Пенза live» опубликовала фото из Мокшана, где также затопило дома и огороды. Улица Коммунистическая. Тонем несколько дней. Администрация в курсе. Дорожная насыпь препятствует сходу талых вод», - пожаловались местные жители.

Сигнал SOS поступил и из Кузнецка. По словам автора поста в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте», в микрорайоне Карпаты смыло дорогу.

«С двух сторон. Улица Красноармейская/Заводская внизу, ближе к речке. Вся вода с города течет сюда по канавам и трубе, на которой была дорога. Дорога через эту трубу рушилась уже 2 года! Звонили все это время в службы города, ничего не было предпринято! Летом приехал грейдер, проехал по этой трубе, еще больше снял слой земли и уехал!» - написал горожанин.

Сложная ситуация и в селе Грабово, там топит домовладения на улице Пионерской. Снимки с места ЧП разместила группа «Пенза Решения» во «ВКонтакте». По словам автора фото, мешки с песком, размещенные в качестве дамбы, не помогли.

В ночь на 13 марта появился пост в группе «Подслушано Бессоновка» во «ВКонтакте». «Центр. Напротив «Вальса». Шелдаис вышел из берегов. Топит дома, огороды», - предупредил пользователь. На улице Пионерской, по словам местных жителей, воды «по колено», она уже зашла в дома.

Подтоплены дома и в Земетчине. Сельчане публикуют кадры в местной группе во «ВКонтакте» без указания, на какой улице они сделаны.

Ранее сообщалось об аналогичных ЧП в Малосердобинском районе, поселке Мичуринском.

11 марта в пресс-службе областного правительства рассказали, что паводковая ситуация в регионе находится под контролем. Введен режим повышенной готовности, должно быть налажено постоянное взаимодействие представителей органов власти и предприятий, а на ликвидацию подтоплений намерены оперативно бросать все силы и средства.