В пензенской гимназии пришлось прервать уроки и эвакуировать детей

08.05.2024 | 13:40

В среду, 8 мая, в Пензе пришлось эвакуировать учеников из гимназии № 4 «Ступени». Сообщение об этом появилось в Сети.

«В гимназии № 4 кто-то распылил перцовый баллончик. Приехали росгвардейцы, детей вывели», - написал очевидец.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», повод был другой.

«Поступил звонок о том, что в учебном заведении находится взрывоопасный предмет. Учеников быстро вывели на улицу, специалисты обследовали здание и ничего опасного не нашли. Школьники вернулись в классы», - сообщил источник.

Это не первый случай, когда ученикам и педагогам приходится прерывать занятия из-за телефонного хулиганства. Так, в марте 2023-го к школе № 31 из-за ложной тревоги, поднятой двумя одноклассниками, приехали пожарная машина, карета скорой помощи и два полицейских автомобиля. Оказалось, что подростки из шалости позвонили в пожарную часть.

В феврале того же года 17-летний житель областного центра отправил 15 сообщений и сделал 30 звонков с угрозами совершить теракты в 5 регионах России, в том числе в родном городе.

Кроме того, терактом Пензе «угрожал» 11-летний мальчик из Брянска. Он скачал программу для просмотра, каким станет в старости, и от его имени началась рассылка, о которой ребенок даже не подозревал.