Сетевое издание|18+|Среда|8 мая 2024|15:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В пензенской гимназии пришлось прервать уроки и эвакуировать детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 8 мая, в Пензе пришлось эвакуировать учеников из гимназии № 4 «Ступени». Сообщение об этом появилось в Сети.

«В гимназии № 4 кто-то распылил перцовый баллончик. Приехали росгвардейцы, детей вывели», - написал очевидец.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», повод был другой.

«Поступил звонок о том, что в учебном заведении находится взрывоопасный предмет. Учеников быстро вывели на улицу, специалисты обследовали здание и ничего опасного не нашли. Школьники вернулись в классы», - сообщил источник.

Это не первый случай, когда ученикам и педагогам приходится прерывать занятия из-за телефонного хулиганства. Так, в марте 2023-го к школе № 31 из-за ложной тревоги, поднятой двумя одноклассниками, приехали пожарная машина, карета скорой помощи и два полицейских автомобиля. Оказалось, что подростки из шалости позвонили в пожарную часть.

В феврале того же года 17-летний житель областного центра отправил 15 сообщений и сделал 30 звонков с угрозами совершить теракты в 5 регионах России, в том числе в родном городе.

Кроме того, терактом Пензе «угрожал» 11-летний мальчик из Брянска. Он скачал программу для просмотра, каким станет в старости, и от его имени началась рассылка, о которой ребенок даже не подозревал.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Просто Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте