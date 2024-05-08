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Росгвардейцы задержали пензенца, разгромившего туалет в ТЦ

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Утром во вторник, 7 мая, 49-летний житель Пензы, злоупотребив спиртным, решил провести время, уничтожая имущество в туалете торгового центра. В итоге он оказался в полиции.

Мужчина пришел в ТЦ на улице 8 Марта и разбил унитаз и раковину в туалетной комнате. Сотрудники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил бойцам в 9:39. Оперативно прибыв на место, они задержали дебошира.

«Для разбирательства и возмещения причиненного ущерба мужчину передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В январе в Пензе задержали двух молодых посетителей ресторана быстрого питания на улице Московской. Парни 18 и 19 лет устроили дебош: повредили кабинку в мужском туалете, разбили диспенсер для бумаги. Оба были сильно пьяны.

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