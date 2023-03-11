Малосердобинцы просят эвакуировать стариков из подтопленных домов

11.03.2023 | 12:51

Утром в субботу, 11 марта, на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» в течение краткого времени появилось несколько призывов о помощи от жителей Малой Сердобы.

Текст обращений практически одинаков, различия небольшие.

Около 10:30 Алена К. написала: «Затопило Малую Сердобу местами. Службы ничего не делают, вода зашла в дом. В домах очень много пожилых людей живет, из дома сами выбраться не могут. Служба на помощь не идет. Как быть нам? Надо спускать дамбу либо все затопит».

Еще час спустя появилась запись от Марии К: «Затопило Малую Сердобу, на улице Степана Разина вода вошла в дом. Вода прибывает и прибывает, службы никак не реагируют. В домах люди, выйти не могут. Помогите, пожалуйста».

Для подтверждения своих слов авторы прислали фотографии, на которых запечатлены затопленные дворы.

Вскоре после этого написал Дмитрий Д.: «Просим откликнуться на нашу беду. Затопило Малую Сердобу. На улице Степана Разина в дом пришла вода, службы не реагируют никак. В домах находятся старые люди, сами выбраться не могут. Сейчас лед сдерживает воду, но он растает и вода еще больше прибудет в дом. Просим помощи».

На все три обращения ответил глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин: «Для более быстрого реагирования уточните, пожалуйста, точный адрес, где требуется эвакуировать пожилых людей. Спасибо!»

О около 11:45 Иван Кирюхин сообщил: «Вопрос об эвакуации сейчас будет решаться. На место выедет специалист по ГО и ЧС, а также администрация Малосердобинского сельсовета».

В тот же день в Малосердобинском и Сердобском районах, подверженных риску весеннего половодья, побывал начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

«Проведены рабочие встречи с руководителями органов местного самоуправления, уточнена складывающаяся обстановка, готовность сил и средств к действиям по предназначению, проведен осмотр уровня подъема воды в водоемах», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале марта на заседании областной паводковой комиссии прозвучал предварительный прогноз синоптиков: большую воду следует ожидать в последней пятидневке марта - начале апреля.