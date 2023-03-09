Рухнувший фрагмент стены на ул. Бакунина запер пензенца в магазине

09.03.2023 | 10:01

В Пензе горожанин оказался забаррикадирован внутри одного из магазинов, расположенных в здании № 50 на улице Бакунина.

Покинуть рабочее место мужчина не может из-за перекрывших выход обломков. По заявлению очевидцев, обрушение произошло около 8:30 в четверг, 9 марта.

«Прямой репортаж с работы. Пришел пораньше. Только захожу - тут сзади тах-тарарах, бабах! И все. И теперь здесь сижу один. Забаррикадирован, никто мне помочь не может, потому что должны еще какие-то люди приехать. Если бы зашел на 15 секунд попозже, то мне бы, наверное, сейчас было плохо. Наверное, голова бы болела», - рассказал пензенец за кадром.

Он снял на камеру входную дверь в салон. В щель видна металлическая конструкция, упавшая сверху, а также полицейская машина.

Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Изначально прошла информация, что обвалилась кладка здания ТЦ «Гостиный двор», но это не так. Как пояснила директор торгового центра Эльвира Абдулина, нежилое здание на Бакунина, 50, не имеет к ним отношения, там другие собственники.