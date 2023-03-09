Сетевое издание|18+|Четверг|9 мар 2023|10:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Рухнувший фрагмент стены на ул. Бакунина запер пензенца в магазине

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе горожанин оказался забаррикадирован внутри одного из магазинов, расположенных в здании № 50 на улице Бакунина.

Покинуть рабочее место мужчина не может из-за перекрывших выход обломков. По заявлению очевидцев, обрушение произошло около 8:30 в четверг, 9 марта.

«Прямой репортаж с работы. Пришел пораньше. Только захожу - тут сзади тах-тарарах, бабах! И все. И теперь здесь сижу один. Забаррикадирован, никто мне помочь не может, потому что должны еще какие-то люди приехать. Если бы зашел на 15 секунд попозже, то мне бы, наверное, сейчас было плохо. Наверное, голова бы болела», - рассказал пензенец за кадром.

Он снял на камеру входную дверь в салон. В щель видна металлическая конструкция, упавшая сверху, а также полицейская машина.

Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Изначально прошла информация, что обвалилась кладка здания ТЦ «Гостиный двор», но это не так. Как пояснила директор торгового центра Эльвира Абдулина, нежилое здание на Бакунина, 50, не имеет к ним отношения, там другие собственники.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте