На ул. Героя России Сергеева в Заре занимаются тротуарами и освещением

05.07.2024 | 12:51

На улице Героя России Сергеева в пензенском микрорайоне Заря продолжается строительство дороги, которая обеспечит проезд к домам для переселенцев и новой школе.

«В настоящее время подрядчик выполняет монтаж наружного освещения, занимается устройством тротуаров. Укладка нижнего слоя асфальтобетона завершена», - сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на управление капитального строительства.

Дорога будет 2-полосной, с шириной полос по 3-3,5 метра. Завершить все планируется в августе.

Работы идут и на улице Ревунова, примыкающей к основному объекту.

«Проведена отсыпка щебеночного слоя для последующей асфальтировки проезжей части», - уточнили в пресс-службе.