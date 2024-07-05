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Общество

На ул. Героя России Сергеева в Заре занимаются тротуарами и освещением

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На улице Героя России Сергеева в пензенском микрорайоне Заря продолжается строительство дороги, которая обеспечит проезд к домам для переселенцев и новой школе.

«В настоящее время подрядчик выполняет монтаж наружного освещения, занимается устройством тротуаров. Укладка нижнего слоя асфальтобетона завершена», - сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на управление капитального строительства.

На ул. Героя России Сергеева в Заре занимаются тротуарами и освещением

Дорога будет 2-полосной, с шириной полос по 3-3,5 метра. Завершить все планируется в августе.

На ул. Героя России Сергеева в Заре занимаются тротуарами и освещением

Работы идут и на улице Ревунова, примыкающей к основному объекту.

«Проведена отсыпка щебеночного слоя для последующей асфальтировки проезжей части», - уточнили в пресс-службе.

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Источник — фото УКС г. Пензы
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