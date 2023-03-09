В Пензе обрушилась часть стены рядом с торговым центром

09.03.2023 | 08:47

Утром в четверг, 9 марта, в здании у ТЦ «Гостиный двор», расположенном на улице Бакунина, 50, случилось ЧП.

«Обрушилась часть стены, пострадавших нет. Доля секунды, и девушку бы завалило», - прокомментировал событие очевидец.

Обрушение произошло со стороны драматического театра. Кирпичами разворотило несколько вывесок, завалило тротуар. Некоторые фрагменты фасада попали и на проезжую часть.

Судя по кадрам с места, на дороге оказалась кирпичная кладка участка под крышей.

Каков нанесенный ущерб и сколько времени потребуется на восстановление, пока неизвестно.

Прохожих призывают быть осторожными, так как обрушение может продолжиться.