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Происшествия

При обрушении кирпичной кладки в центре Пензы пострадали две женщины

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Во время обрушения части стены под крышей здания на улице Бакунина, 50, рядом с торговым центром «Гостиный двор», пострадали две женщины. Прибывшие на место медики оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.

Сейчас на объекте работают все экстренные службы. Дорогу очистили от обломков кирпича, территорию обнесли сигнальной лентой.

ЧП случилось утром в четверг, 9 марта. Выпавшими кирпичами разворотило несколько вывесок, завалило тротуар. Некоторые фрагменты фасада попали и на проезжую часть.

По заявлениям очевидцев, под крышей есть трещина длиной около полуметра, поэтому, возможно, фрагменты продолжат выпадать.

Пешеходам следует быть особенно бдительными.

«МУП «Жилье-22» по ОЖФ ведет работы по уборке и вывозу элементов конструкции и обрушенного кирпича. В дальнейшем будет решаться вопрос восстановления целостности конструкции с собственниками помещений. По предварительной информации, собственником второго этажа здания является индивидуальный предприниматель», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Работник одного из магазинов, расположенных в здании, временно оказался забаррикадирован. Выйти он не мог из-за перекрывших выход обломков.

По факту обрушения прокуратура Железнодорожного района организовала проверку соблюдения требований законодательства при содержании и эксплуатации здания. При наличии оснований будут приняты необходимые меры.

Источник фото № 2 - www.penza-gorod.ru.

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Источник — фото № 1 Oleg Vladimirovish, vk.com/penza_live
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