Следствие: утонувший в Узе пензенец приехал порыбачить

В Пензенской области следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии, разыгравшейся на реке Узе в Шемышейском районе.
16 ноября водолазы-спасатели выловили тело мертвого мужчины. Правоохранители установили, что он числился пропавшим без вести.
Первоначальная проверка установила, что днем 15 ноября мужчина приехал порыбачить на берег реки Узы и обосновался примерно в двух километрах от села Усть-Уза Шемышейского района.
Вечером он не вернулся домой. Встревоженные родственники сообщили об исчезновении в полицию.
В результате поисков тело погибшего днем 16 ноября обнаружили водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра. Надувная лодка находилась на глади реки Узы.
«При осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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