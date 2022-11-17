Происшествия

Находившийся в розыске пензенец найден утонувшим в реке Узе

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В среду, 16 ноября, в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонил сотрудник отдела полиции по Шемышейскому району. Он рассказал о предположении, что в реке Узе утонул мужчина, и попросил помощи специалистов по работе под водой.

«В результате произведенного водолазами поиска тело найдено и передано сотрудникам полиции», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

Как уточнили в УМВД России по Пензенской области, тело было найдено на дне Узы в двух километрах от улицы Богданова села Усть-Уза.

«Погибшим оказался пензенец 1965 года рождения, который с 15 ноября числился без вести пропавшим», - добавили в пресс-службе управления.

Несмотря на то что купальный сезон давно закрыт, водоемы по-прежнему остаются опасными для людей. Несчастные случаи на воде бывают и поздней осенью.

Так, в ноябре 2021 года произошли сразу три трагедии. Житель Лунинского района упал с обрыва в реку и не смог выбраться. В Камешкирском районе в реке Чирчимке решил поплавать предположительно нетрезвый мужчина, а в Черном пруду в Пензенском районе утонул рыбак, оказавшийся в воде после того, как лодка перевернулась.

В области с 10 ноября запрещен выход людей на лед водных объектов до тех пор, пока его толщина не станет безопасной для передвижения.

В Пензе 16 ноября установили у водоемов таблички, предупреждающие об опасности.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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