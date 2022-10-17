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Происшествия

В Пензенском районе грибник не смог самостоятельно выйти из леса

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Пензенские спасатели пришли на помощь еще одному грибнику, потерявшемуся в лесу.

В субботу, 15 октября, в 15:30 в пожарно-спасательный центр позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что отправился в лес в районе села Алферьевка Пензенского района, заблудился и никак не может найти дорогу обратно.

Спасатели прибыли на указанное место и приступили к поискам. В итоге потерявшегося пензенца нашли, сопроводили до Алферьевки и передали представителям полиции, сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

Это не первый случай, когда даже опытные грибники плутают в, казалось бы, хорошо знакомых массивах.

Так, 1 октября 66-летний житель села Бутурлинка Кузнецкого района отправился в лес и не вернулся. Его поиски организовали волонтеры пензенского отделения отряда «Лиза Алерт». Вечером следующего дня стало известно, что грибник нашелся.

Такая же история произошла с жителем села Старая Каменка Пензенского района, отправившимся на тихую охоту. Когда его возвращения не дождались в срок, взволнованные родственники обратились в пожарно-спасательный центр. Мужчину несколько часов искали спасатели, полицейские и родственники. Грибник в итоге самостоятельно вышел из леса в районе Воскресеновки.

Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется даже при краткосрочной прогулке взять полностью заряженный телефон, компас, свисток, спички или зажигалку, запас воды, еды и таблеток при их регулярном приеме.

Следует всегда сообщать родственникам и знакомым место захода в лес и планируемое время возвращения. Нельзя отпускать детей в лес с пожилыми родственниками, особенно страдающими проблемами с памятью или хроническими заболеваниями.

Тем, кто потерял ориентацию в лесу, следует сразу позвонить по номеру 112. Также рекомендуется по возможности находиться на открытом пространстве и отвечать шумом на шум - кричать или дуть в свисток.

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