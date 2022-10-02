В Пензенской области ищут пропавшего грибника

02.10.2022 | 09:48

В Пензенской области волонтеры и родственники разыскивают 66-летнего жителя поселка Бутурлинка Кузнецкого района Александра Викторовича Демакова.

Известно, что 1 октября мужчина отправился в лес и не вернулся.

Сбор на поиски объявлен на странице регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Пост об этом появился 2 октября.

Рост Александра Демакова 160 сантиметров, телосложение худощавое. У него темные волосы с проседью и карие глаза.

В день исчезновения на мужчине были ветровка болотного цвета, темная кофта, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и темная кепка.

С собой Александр Демаков взял светло-зеленую сумку «Ашан».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении сельчанина, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.