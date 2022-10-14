В центре Пензы подрались шестеро молодых мужчин

14.10.2022 | 14:53

В ночь на пятницу, 14 октября, возле одного из баров в верхней части Московской улицы произошла драка. По данным сетевого издания «ПензаИнформ», конфликтовавших было шестеро.

В 0:05 информация о групповом конфликте в общественном месте была передана наряду вневедомственной охраны Росгвардии.

Как оказалось, мужчины в возрасте 25-30 лет были в состоянии легкого алкогольного опьянения, но общественный порядок не нарушали.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов успокоили конфликтующих граждан и провели с ними профилактическую беседу», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В ночь на 22 сентября в центре Пензы, на Революционной улице, произошла массовая драка, в которой участвовало несколько десятков человек.