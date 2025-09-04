У пензенца конфисковали Mitsubishi Lancer за пьяную езду

04.09.2025 | 11:11

34-летний житель Пензы, севший за руль пьяным, лишился автомобиля. Его Mitsubishi Lancer конфисковали и обратили в собственность государства, сообщили в областной прокуратуре.

Мужчину год назад уже наказывали за пьяное вождение - оштрафовали и запретили в течение полутора лет управлять транспортными средствами. Однако это ему не помешало: в марте он проехал на зарегистрированном на супругу Mitsubishi от улицы Рахманинова до Чапаева.

На Шуисте пензенца остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они провели освидетельствование водителя, которое показало концентрацию этанола в выдыхаемом воздухе 0,529 мг/л (алкогольное опьянение легкой степени).

В суде мужчина признал вину.

Его приговорили к 280 часам обязательных работ и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

Mitsubishi Lancer, который принадлежал осужденному на праве совместной собственности с супругой и был использован при совершении преступления, изъяли и обратили в собственность Российской Федерации.