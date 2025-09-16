На улице Измайлова на дороге сгорел автомобиль BMW

Во вторник, 16 сентября, на улице Измайлова в Пензе сгорела иномарка. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 16:55.
У остановки «Детская железная дорога» вспыхнул автомобиль BMW. На его тушение выезжали 5 спасателей, использовалась 1 спецмашина.
«Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
В этот же день на улице Пархоменко в Пензе огонь уничтожил нежилой деревянный дом общей площадью 350 кв. м. Также оказались затронуты соседние надворные постройки.
Никто из людей в обоих случаях не пострадал.
