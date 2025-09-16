На улице Измайлова на дороге сгорел автомобиль BMW

16.09.2025 | 19:04

Во вторник, 16 сентября, на улице Измайлова в Пензе сгорела иномарка. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 16:55.

У остановки «Детская железная дорога» вспыхнул автомобиль BMW. На его тушение выезжали 5 спасателей, использовалась 1 спецмашина.

«Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В этот же день на улице Пархоменко в Пензе огонь уничтожил нежилой деревянный дом общей площадью 350 кв. м. Также оказались затронуты соседние надворные постройки.

Никто из людей в обоих случаях не пострадал.