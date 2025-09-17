Названа возможная причина крупного пожара в Маньчжурии

17.09.2025 | 11:12

В МЧС назвали предварительную причину пожара, случившегося на улице Пархоменко, 7, в Пензе (Маньчжурия) во вторник, 16 сентября. Это был поджог.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:44. На тушение выезжали 28 человек личного состава, использовалось 8 спецмашин.

Огонь уничтожил 2-этажный нежилой деревянный дом общей площадью 350 кв. м.

Также пострадали соседние объекты: оплавились стекла и обгорела обшивка деревянного пристроя на площади 10 кв. м у расположенного рядом дома, оказались повреждены металлический забор и кровля надворных построек на общей площади 50 кв. м.

По факту случившегося проводится проверка, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.