Криминал

В центре Пензы десятки мужчин сошлись в уличной драке

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В ночь на четверг, 22 сентября, в центре Пензы, на Революционной улице, произошла массовая драка, в которой, по данным сетевого издания «ПензаИнформ», участвовало несколько десятков человек.

Конфликт случился напротив здания под номером 71 между мужчинами, отдыхавшими в ночном клубе.

Получив сообщение о драке, наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место и помог полицейским разнять агрессивных участников. У развлекательного заведения оказалось около десятка машин с мигалками.

«По предварительной информации, между молодыми людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Конфликтовавших успокоили, а зачинщиков, молодых людей 2004 и 2005 года рождения, задержали и доставили в ближайший отдел полиции.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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