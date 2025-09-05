Пензенец несколько раз ударил женщину ножом за оскорбление

05.09.2025 | 10:42

57-летнего жителя Пензы, который несколько раз ударил ножом оскорбившую его женщину, отправили в колонию. Суд признал горожанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Преступление было совершено в марте в Железнодорожном районе. Мужчина пришел в гости к друзьям на празднование дня рождения и во время застолья поссорился со знакомой. Она оскорбила его и ушла домой.

Пензенец не смог сдержаться и отправился за обидчицей. У нее в квартире он ударил ее в левый бок и предплечье туристическим складным ножом, который носил с собой, сообщили в областной прокуратуре.

Мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

Пензенец и его защитник, указывая на чрезмерную строгость, обжаловали приговор в апелляционном порядке, однако областной суд не изменил его.