Появились подробности крупного пожара в Маньчжурии

16.09.2025 | 18:05

В МЧС рассказали подробности крупного пожара, случившегося во вторник, 16 сентября, на улице Пархоменко в Пензе (Маньчжурия).

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:44. На тушение выезжали 28 человек личного состава, использовалось 8 спецмашин.

Огонь уничтожил нежилой деревянный дом общей площадью 350 кв. м. Также пострадали соседние надворные постройки.

Дым от пожара наблюдали жители разных районов города.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливается причина возгорания, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.