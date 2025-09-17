Стало известно, кто погиб в ДТП на трассе под Пензой

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП, случившееся во вторник, 16 сентября, на трассе Тамбов - Пенза.
По предварительным данным, авария произошла в 15:45 на 272-м километре, у остановки «1-я Дачная». 48-летний водитель автомобиля Renault Master сбил 70-летнюю женщину.
От полученных травм она скончалась.
На кадрах с места ДТП видно, что машина была инкассаторская. Тело женщины после удара оказалось на проезжей части в нескольких десятках метров от пешеходного перехода.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
