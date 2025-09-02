Кузнечанин вернулся за забытой сумкой и получил кулаком в лицо

02.09.2025 | 09:08

В полицию Кузнецка поступило сообщение от врачей, что они оказали помощь избитому 38-летнему мужчине. Его травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Полицейские опросили пострадавшего. Кузнечанин рассказал, что был в гостях у своей приятельницы, потом уехал от нее домой. Вспомнив о сумке, забытой у женщины, он вернулся.

Однако на пороге дома приятельницы его встретил молодой мужчина и ударил кулаком в лицо.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Кузнецка. Молодой человек во всем признался и пояснил, что ударил мужчину из-за давнего конфликта.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.